Ройзман покидает пост мэра Екатеринбурга

22.05.18 09:02

© РИА Новости. Павел Лисицын

22 мая. Interfax-Russia.ru - Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил на заседании городской думы во вторник, что уходит в отставку.

"Ни при каких обстоятельствах я в этом (внесении в городской устав изменений, отменяющих прямые выборы мэра - ИФ) принимать участие не буду, потому что это противоречит интересам Екатеринбурга, интересам жителей и является прямым обманом людей. Поэтому сегодняшнее заседание закрыто. И я объявляю вам, что я, не желая принимать участие, ухожу в отставку. Вам так спокойнее будет, так будет честнее", - заявил он.

Вопроса о внесении изменений в устав в повестке заседания не было. Депутаты предлагали внести этот вопрос в повестку, но Е.Ройзман отлонил эту инициативу.

Как сообщалось, депутаты Законодательного собрания Свердловской области 3 апреля в трех чтениях приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга.

Согласно законопроекту, глава города будет избираться не жителями, а гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, он же возглавит городскую администрацию.

В настоящее время мэром Екатеринбурга и одновременно главой городской думы является Е.Ройзман, победивший на выборах в сентябре 2013 года.

Пост сити-менеджера занимает Александр Якоб, утвержденный на эту должность депутатами гордумы в октябре 2013 года.

Вечером 2 апреля прошел митинг против отмены выборов мэра с участием порядка 1,7 тыс. человек.

Е.Ройзман заявил, что не намерен подписывать документ о внесении поправок в Устав города.