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20.08.18 09:15

В Сургуте произошла утечка нефти из-за незаконной врезки

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
20 августа. Interfax-Russia.ru - В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) 17 августа произошел разлив нефти из-за незаконной врезки, проводятся следственные действия, сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь "Сургутнефтегаза" Алексей Артеменко.

"Произошла разгерметизация незаконного криминального трубопровода небольшого диаметра, и произошел разлив", - отметил представитель компании.

По его словам, разлив локализован. "Небольшие остатки убираются. Площадь разлива небольшая, последствий для окружающей среды нет", - уточнил пресс-секретарь компании.

17 августа в Сургуте на площади около 8,6 тыс. кв. метров произошел разлив нефти, без возгорания.

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