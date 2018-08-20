Тюменские учителя, ученики которых набрали 100 баллов по ЕГЭ, получат по 100 тыс. рублей

20.08.18 11:36

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

20 августа. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о поощрении учителей, чьи ученики по результатам сдачи ЕГЭ набрали 100 баллов, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона.

По данным пресс-службы, размер выплаты составит 100 тыс. рублей

Такую же премию получат педагоги, подготовившие победителей всероссийских олимпиад и призеров олимпиад, соревнований международного уровня.

Кроме того, учителя, чьи ученики стали призерами всероссийских олимпиад, получат по 50 тыс. рублей.

Премия для школьников в зависимости от результатов составит от 30 до 60 тыс. рублей, отмечается в пресс-релизе.

В этом году более 40 тюменских выпускников набрали 100 баллов при сдаче ЕГЭ. Свыше 20 школьниковегиона стали победителями и призерами всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам, всероссийской и международной олимпиады по татарскому языку и татарской литературе, международных соревнований WARC (World Adolescent Robotics Competition) по робототехнике.