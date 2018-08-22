Более 500 литров ухи приготовят на фестивале "Уха-Царица" в Тюменской области

22.08.18 10:03

© РИА Новости. Виталий Аньков

22 августа. Interfax-Russia.ru - Шестой региональный гастрономический фестиваль "Уха-Царица" пройдет 25 августа на территории туристического комплекса "Абалак", расположенного в окрестностях Тобольска (Тюменская область).

В это день все желающие смогут поучаствовать в соревнованиях на лучшего рыбака, сообщается в среду на сайте администрации Тобольска.

"Победитель этих соревнований получит в награду лодку", - подчеркивается в пресс-релизе.

Для гостей праздника приготовят 500 литров ухи по разным рецептам и испекут около тысячи расстегаев.

На мастер-классах тоболяков и гостей города научат печь баурсаки, расписывать деревянные игрушки, плести венки и работать на гончарном круге.

Кроме того, желающие смогут покататься на лошадях и поучаствовать в танцевальном флешмобе.

"Ежегодно на фестиваль приезжает более 3 тыс. человек, и это не только тоболяки", - приведены в пресс-релизе слова председателя комитета по культуре и туризму администрации Тобольска Анны Кривоносовой.