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09.11.18 08:54

Губернатор Югры рассказала о планах сделать регион лучшим местом для жизни

© РИА Новости. Сергей Гунеев
9 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в пленарном заседании 11-ой Российско-Германской сырьевой конференции (Потсдам, Германия), сообщает окружной департамент общественных и внешних связей в четверг.

Собравшиеся обсуждали тему "Сырьевые регионы в процессе изменений: Проблемы и последствия структурных изменений в развитии экономики сырьевых регионов", что имеет прямое отношение к Югре как к сырьевому региону, ведь только в прошлом году округ обеспечил 6% мировой добычи нефти.

По прогнозам ведущих мировых аналитиков, даже при самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня, отметила в своем выступлении Н.Комарова.

"Поэтому наш регион продолжит развитие нефтегазовой отрасли, при этом занимаясь ее диверсификацией по нескольким направлениям", - цитирует губернатора департамент.

По мнению Н.Комаровой, первое направление - это охрана окружающей среды, что предоставляет большие возможности для научных разработок, внедрения новых технологий и оборудования, следовательно, привлечения специалистов. Второе - локализация производства на территории региона (там, где востребовано то или иное нефтегазовое оборудование). Сейчас в Югре создается сеть индустриальных и логистических парков, которые и будут создавать условия для формирования таких производств.

"Важно подготовить экономику и людей к возможным преобразованиям. Именно поэтому мы делаем ставку на развитие качества жизни человека, чтобы наш регион был лучшим местом для жизни", - отметила Н.Комарова.

Она также рассказала германским коллегам о югорских проектах, которые заинтересованы в партнерах. Так, завершается работа по созданию объекта мирового класса - Центра охраны материнства и детства, на базе которого планируется, в том числе, формирование центра высоких генетических биомедицинских технологий. Он возьмет на себя научное сопровождение вопросов, связанных со здоровьем матери, ребенка и отца в условиях крайнего Севера и Арктики.

Н.Комарова также пригласила германских ученых, практикующих врачей для совместной работы по приоритетным направлениям - геномным исследованиям, связанным с доклиническим выявлением заболеваний, установлением взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения онкологии, всему комплексу превентивной перинатальный медицины.

Еще один проект - создание инновационно-образовательного центра, где будут сосредоточены научные и образовательные компетенции, направленные на освоение приарктических территорий и Арктики.

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