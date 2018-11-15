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15.11.18 16:45

Глава Челябинска Тефтелев подал в отставку

© РИА Новости. Евгений Биятов
15 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев в четверг подал заявление об отставке с должности, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил о смене главы Челябинска Евгения Тефтелева. Заявление прозвучало на встрече с руководством города, главами городских районов и депутатами Челябинской городской думы, которая состоялась сегодня, 15 ноября, в здании резиденции губернатора Челябинской области", - сказал Д.Федечкин.

Он добавил, что, по мнению губернатора, смена главы города Челябинска сможет придать новый импульс развитию города и улучшению качества жизни челябинцев.

"За прошедшие четыре года в городе удалось достичь определенных результатов, хотя были и ошибки, и сложности, мы все хорошо о них знаем. Сейчас перед Челябинском встают новые задачи, нужен новый импульс для развития. Городская администрация должна работать эффективнее, более открыто, быть в постоянном диалоге с жителями", - процитировал пресс-секретарь слова губернатора.

Внеочередное заседание челябинской городской думы, на котором будет принято решение о назначении временно исполняющего обязанности главы города, пройдет 20 ноября.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что наиболее вероятными кандидатами на должность считаются заместители главы города Наталья Котова и Евгений Елистратов, а также глава Контрольно-счетной палаты региона Алексей Ложкин.

Также, по его сведениям, Е.Тефтелев может занять место вице-губернатора Челябинской области, курировать имущественные отношения и Управление внутренней политики правительства региона.

Челябинская городская дума единогласно выбрала Е.Тефтелева главой администрации города 28 августа 2015 года. До этого с 2009 года он являлся мэром Магнитогорска.

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