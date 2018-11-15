Челябинским депутатам предложили на утверждение врио главы города вице-мэра Елистратова

15.11.18 17:24

© РИА Новости. Илья Питалев

15 ноября. Interfax-Russia.ru - Челябинской городской думе на рассмотрение исполняющим главы города губернатор предложит кандидатура действующего вице-мэра Владимира Елистратова, сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

"Его кандидатура прошла согласование, сегодня этот вопрос обсуждался на встрече с руководством города, главами городских районов и депутатами Челябинской городской думы, которую проводил губернатор Челябинской области Борис Дубровский", - сказал собеседник агентства.

В.Елистратов является заместителем главы города по правовым и имущественным вопросам с января 2015 года.

Ранее сообщалось, что глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев в четверг объявил о своей отставке с должности в ходе совещания у губернатора. Челябинская городская дума рассмотри кандидатуру врио главы города на внеочередном заседании 20 ноября.