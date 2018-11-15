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15.11.18 17:24
Челябинским депутатам предложили на утверждение врио главы города вице-мэра Елистратова
"Его кандидатура прошла согласование, сегодня этот вопрос обсуждался на встрече с руководством города, главами городских районов и депутатами Челябинской городской думы, которую проводил губернатор Челябинской области Борис Дубровский", - сказал собеседник агентства.
В.Елистратов является заместителем главы города по правовым и имущественным вопросам с января 2015 года.
Ранее сообщалось, что глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев в четверг объявил о своей отставке с должности в ходе совещания у губернатора. Челябинская городская дума рассмотри кандидатуру врио главы города на внеочередном заседании 20 ноября.
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