Более тысячи артистов станут участниками "Уральской ночи музыки" в Екатеринбурге летом 2019 года

19.11.18 17:49

© РИА Новости. Максим Блинов

19 ноября. Interfax-Russia.ru - Музыкальный фестиваль "Уральская ночь музыки" (Ural Music Night) состоится более чем на 100 площадках в Екатеринбурге в июне 2019 года, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Концерты пройдут на территориях музеев, картинных галерей, торговых центров, парковок, баров, ресторанов в центре города. В числе площадок - екатеринбургский цифровой планетарий, Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, камерный театр, театр кукол, Уральский центр развития дизайна, мужской хоровой колледж.

Участниками фестиваля станут более тысячи коллективов и артистов из России и других стран.

"На мероприятии будут представлены все музыкальные стили и направления: от эмбиента до клауд-рэпа, от бардовской песни до психоделического попа, от классики до рок-н-ролла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль завершится гала-концертом. В настоящее время организаторы проводят переговоры с хедлайнерами мирового уровня.

Кроме того, в преддверии проекта пройдут дополнительные мероприятия: мастер-классы, лекции и выставки на музыкальные темы. Также будут работать образовательные проекты Ural Music Night и Ural Music Camp.

Гостями фестиваля "Уральская ночь музыки" в Екатеринбурге в 2018 году стали 200 тысяч человек.