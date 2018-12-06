Агентство по привлечению инвестиций будет создано в Свердловской области

06.12.18 16:46

© РИА Новости. Павел Лисицын

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в четверг подписал указ о создании автономной некоммерческой организации (АНО) "Агентство по привлечению инвестиций", говорится в документах на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Учредителем автономной некоммерческой организации выступит министерство по управлению госимуществом региона. Ведомство должно будет внести в уставный капитал Агентства 10 тыс. рублей и утвердить его устав.

Ответственным за работу организации станет министерство инвестиций и развития Свердловской области.

"Создаваемое агентство будет осуществлять функции специализированной организации по работе с инвесторами, осуществлять продвижение региона, реализовывать функции конгресс-бюро", - отмечается в материалах Законодательного собрания Свердловской области.

В частности, новая структура займется организацией ежегодной промышленной выставки "Иннопром", Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS) в 2019 году, а также различных форумов и выставок в регионе и за его пределами. На эти цели планируется направить 80, 70 и 43 млн рублей, соответственно.

Предполагается, что в целом в 2019 году Агентство получит 262 млн рублей из бюджета региона.