Более двух десятков детсадов и школ Свердловской области частично закрыты из-за пневмонии

11.12.18 15:53

© РИА Новости. Павел Лисицын

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Занятия в 26 школах и детских садах Свердловской области частично приостановлены из-за увеличения количества заболевших пневмонией детей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону во вторник.

"Частично приостановлен образовательный процесс в 12 детских садах (закрыто 25 групп); в 14 школах закрыто 23 класса", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 3 по 9 декабря медики зафиксировали в регионе 840 случаев с предварительным диагнозом "пневмония". Это на 25,6% выше среднемноголетнего уровня, но ниже уровня предыдущей недели на 10%.

Отмечается, что больше половины заболевших - взрослые.

"Максимальный уровень заболеваемости по-прежнему зарегистрирован среди организованных детей до двух лет. Отмечается увеличение доли детей школьного возраста в структуре заболеваемости до 25%", - уточняется в пресс-релизе.

Кроме того, из-за заболеваемости ОРЗ в Свердловской области не работают три детсада и школа. Также частично приостановлен образовательный процесс в 81 детском саду - закрыто 104 группы. В 31 школе региона не учатся дети в 46 классах.

За прошлую неделю в Свердловской области было зарегистрировано 27,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ. В Екатеринбурге за этот же период заболели 13 тыс. человек.