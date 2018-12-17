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17.12.18 14:32

Тюменская область направит на реконструкцию и капремонт дамб около 550 млн рублей в 2019 году

© РИА Новости. Михаил Мордасов
17 декабря. Interfax-Russia.ru - Порядка 550 млн рублей будет направлено на реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Тюменской области, сообщила директор департамента недропользования и экологии региона Жанна Злобина на пресс-конференции в понедельник в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени.

"С учетом строительства гидротехнических сооружений на реализацию программы по охране окружающей среды будет направлено порядка 1 млрд рублей. Половина этих средств пойдет на капремонт и реконструкцию дамб и плотин в Ишиме, Ишимском, Абатском, Уватском районах", - сказала Ж.Злобина.

Так, по ее словам, на реконструкцию сооружений будет направлено 250 млн рублей, еще 300 млн рублей - на капремонт.

Кроме того Ж.Злобина отметила, что значительные средства в будущем году будут направлены на ликвидацию несанкционированных свалок.

"За 2019-2020 годы нам необходимо ликвидировать более 250 свалок в границах населенных пунктов", - отметила директор департамента.

В текущем году, по ее словам, на мероприятия программы по охране окружающей среды было направлено 300 млн рублей.

Ранее сообщалось, в 2016 году из-за разлива рек Карасуль и Мергень в зону подтопления попало более 1,3 тыс. домов. В Ишиме был введен режим ЧС. В 2017 году из-за разлива реки Ишим был введен режим ЧС в южных районах Тюменской области - Казанском, Ишимском, Абатском, Викуловском районах, а также в Ишиме. В результате паводка в 28 населенных пунктах было подтоплено более 165 жилых домов, свыше 7 тыс. садоводческих участков, повреждены объекты транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры.

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