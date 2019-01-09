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09.01.19 17:26
Власти Екатеринбурга в 2019 году выделят на проектирование второй ветки метро 100 млн рублей
"Мы заложим в этом году средства на проектирование, предпроектные работы и все остальное, потому что невозможно просить у федерации денег, пока нет проекта. Трассировки нам все понятны, нужно будет определиться с технологией: это один тоннель, по которому пойдут два поезда, или два разных тоннеля, как у нас сделано сегодня", - отметил А.Высокинский.
Он добавил, что в настоящее время метрополитен работает "достаточно эффективно".
"Если не брать окупаемость инвестиционных затрат на строительство - там понятно, что окупаемости нет, то метро работает достаточно эффективно, метро не работает с большими убытками", - считает мэр.
В Екатеринбурге в настоящее время действует одна ветка метро, она состоит из девяти станций. Планируется строительство еще двух веток. Последняя на данный момент станция "Чкаловская" была открыта в июле 2012 года. Ранее А.Высокинский оценивал общую стоимость строительства второй ветки метро в Екатеринбурге в 60 млрд рублей.
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