Власти Екатеринбурга в 2019 году выделят на проектирование второй ветки метро 100 млн рублей

09.01.19 17:26

© РИА Новости. Евгений Биятов

9 января. Interfax-Russia.ru - Власти Екатеринбурга в 2019 году планируют направить около 100 млн рублей из городского бюджета на проектирование второй линии метрополитена, сообщил журналистам глава города Александр Высокинский.

"Мы заложим в этом году средства на проектирование, предпроектные работы и все остальное, потому что невозможно просить у федерации денег, пока нет проекта. Трассировки нам все понятны, нужно будет определиться с технологией: это один тоннель, по которому пойдут два поезда, или два разных тоннеля, как у нас сделано сегодня", - отметил А.Высокинский.

Он добавил, что в настоящее время метрополитен работает "достаточно эффективно".

"Если не брать окупаемость инвестиционных затрат на строительство - там понятно, что окупаемости нет, то метро работает достаточно эффективно, метро не работает с большими убытками", - считает мэр.

В Екатеринбурге в настоящее время действует одна ветка метро, она состоит из девяти станций. Планируется строительство еще двух веток. Последняя на данный момент станция "Чкаловская" была открыта в июле 2012 года. Ранее А.Высокинский оценивал общую стоимость строительства второй ветки метро в Екатеринбурге в 60 млрд рублей.