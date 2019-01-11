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11.01.19 10:06
40-градусные морозы пришли на Ямал, спасатели призывают жителей к осторожности
"Холоднее всего в Тазовском, Красноселькупском районах, где ночью было до минус 44, сейчас теплее - минус 37. Но для региона такие температуры зимой - это норма", - отметил А.Кошкин.
Спасатели в свою очередь просят жителей в морозы соблюдать правила безопасности.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО, рекомендуется не перегружать электросети, следить за исправностью электроприборов, без необходимости не покидать города и поселки, а дальнобойщикам брать в дорогу запас воды, термос с чаем и спички.
Руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды добавил, что в ближайшие сутки ожидается потепление, и там, где стояли 40-градусные морозы, температура будет порядка минус 10 градусов.
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