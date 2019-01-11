Тюменским охотоведам предстоит провести отстрел волчьей стаи, разгуливающей по селу

11.01.19 15:02

© РИА Новости. Александр Кряжев

11 января. Interfax-Russia.ru - Продолжает расти число районов Тюменской области, где охотинспекторам в этом году предстоит провести отстрел волков.

Областное Госохотуправление сообщает на своем сайте о том, что приняло решение о регулировании численности волков в охотничьих угодьях Заводоуковского городского округа.

В свою очередь в Заводоуковском районном отделе Госохотуправления агентству "Интерфакс-Урал" сообщили в пятницу, что мероприятия по регулированию численности волков связаны с тем, что хищники были замечены в селе Тумашово.

"Местные жители видели волчью стаю, бегущую по улице", - сказал сотрудник райотдела.

Он также добавил, что случаев нападения на собак и домашний скот не зафиксировано.

Отстрел волков будет проходить до конца марта.

Ранее сообщалось, что до конца января охотоведы проведут отстрел волков в лесах Тобольского района, до конца марта - в лесах Викуловского и Ялуторовского районов.