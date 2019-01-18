Дом ремесел появится в свердловском Верхотурье

18.01.19 11:21

© РИА Новости. Виталий Тимкив

18 января. Interfax-Russia.ru - Дом народных художественных промыслов и ремесел будет создан на площадке памятника культуры - бывшего купеческого дома 17 века в центре Верхотурья (Свердловская область), сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

"Проект предполагает создание образовательного, туристического и выставочного центра Верхотурья к лету 2019 года", - говорится в сообщении.

На площадке ремесленники будут проводить мастер-классы по гончарному делу, ткацкому искусству и берестоплетению.

Создание проекта поддержала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

"В этом году мы будем совершенствовать систему поддержки народных художественных промыслов и продолжим поддерживать проекты в этой сфере, такие, как Дом ремесел в Верхотурье", - приводятся в сообщении слова В.Казаковой.

Отмечается, что на мероприятия по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов Свердловской области в 2019 году выделено около 20 млн рублей, в том числе 3 млн рублей - субсидии на модернизацию производства.

В 2018 году Верхотурье посетили 74,4 тысячи туристов, в событийных мероприятиях приняли участие 18,5 тысяч человек.