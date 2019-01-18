Жизнь за деньги: пираты требуют выкуп за захваченных в Гвинейском заливе российских моряков
  
Сложный вопрос: Кремль ожидает непростых переговоров с Японией
   
По рыночной цене: более 1 млрд рублей уйдет на расселение пострадавшего дома в Магнитогорске
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
18.01.19 11:21

Дом ремесел появится в свердловском Верхотурье

© РИА Новости. Виталий Тимкив
18 января. Interfax-Russia.ru - Дом народных художественных промыслов и ремесел будет создан на площадке памятника культуры - бывшего купеческого дома 17 века в центре Верхотурья (Свердловская область), сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

"Проект предполагает создание образовательного, туристического и выставочного центра Верхотурья к лету 2019 года", - говорится в сообщении.

На площадке ремесленники будут проводить мастер-классы по гончарному делу, ткацкому искусству и берестоплетению.

Создание проекта поддержала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

"В этом году мы будем совершенствовать систему поддержки народных художественных промыслов и продолжим поддерживать проекты в этой сфере, такие, как Дом ремесел в Верхотурье", - приводятся в сообщении слова В.Казаковой.

Отмечается, что на мероприятия по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов Свердловской области в 2019 году выделено около 20 млн рублей, в том числе 3 млн рублей - субсидии на модернизацию производства.

В 2018 году Верхотурье посетили 74,4 тысячи туристов, в событийных мероприятиях приняли участие 18,5 тысяч человек.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.01.19 12:30
Реставрация фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве завершится весной
.
  18.01.19 11:59
Двое охранников задержаны за кражу игрушек для детей из хосписа в Москве
.
  18.01.19 08:21
Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за зиму
.
  17.01.19 15:12
Сильный снегопад будет идти в столице до утра пятницы
.
  17.01.19 14:27
Москва готова к крещенским купаниям - мэрия
.
  17.01.19 13:09
"Аэрофлот" в четверг отменяет 13 рейсов из Москвы
.
  17.01.19 11:16
"Шереметьево" вошел в топ-10 крупнейших аэропортов Европы 2018 года
.
  17.01.19 11:05
Небольшой снег и минус 5 ожидается на Крещение в Москве
.
  16.01.19 15:46
Новые жилые кварталы появятся в московских Раменках
.
  16.01.19 12:55
Собянин призвал сосредоточиться на развитии агломераций для последующей помощи остальным территориям


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket