Полиция оцепила здание аэропорта Ханты-Мансийска

22.01.19 14:54

© РИА Новости. Максим Блинов

22 января. Interfax-Russia.ru - Не менее десятка экипажей полиции дежурит на подъезде к аэропорту Ханты-Мансийска, где приземлился самолет "Сургут-Москва", пассажир которого потребовал изменить курс, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Урал" с места события.

Все машины на въезде проверяют. Журналистов и пассажиров в здание аэропорта не пускают.

В справочной аэропорта Ханты-Мансийска агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.

"Самолет сел, пассажиры пока в здание аэровокзала не выходили. Аэропорт работает в штатном режиме. На данный момент по расписанию у нас других рейсов нет", - отметил собеседник агентства.

Один из пассажиров авиарейса "Аэрофлота" Сургут-Москва в полете потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. По данным осведомленного источника, пассажир, потребовавший сменить курс - 41-летний гражданин РФ. Он задержан.

В то же время по словам источника агентства, пассажир, потребовавший поменять направление полета и лететь в Афганистан, задержан.

"Задержан, оружия при нем не обнаружено", - сказал собеседник агентства.