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22.01.19 14:54
Полиция оцепила здание аэропорта Ханты-Мансийска
Все машины на въезде проверяют. Журналистов и пассажиров в здание аэропорта не пускают.
В справочной аэропорта Ханты-Мансийска агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.
"Самолет сел, пассажиры пока в здание аэровокзала не выходили. Аэропорт работает в штатном режиме. На данный момент по расписанию у нас других рейсов нет", - отметил собеседник агентства.
Один из пассажиров авиарейса "Аэрофлота" Сургут-Москва в полете потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. По данным осведомленного источника, пассажир, потребовавший сменить курс - 41-летний гражданин РФ. Он задержан.
В то же время по словам источника агентства, пассажир, потребовавший поменять направление полета и лететь в Афганистан, задержан.
"Задержан, оружия при нем не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
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