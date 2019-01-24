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24.01.19 12:36

Около 900 млн руб. понадобится на расселение пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске

© РИА Новости. МЧС РФ
24 января. Interfax-Russia.ru - На полное расселение пострадавшего в результате взрыва в Магнитогорске жилого дома потребуется около 900 млн рублей, до 500 млн будет выделено из Резервного фонда правительства, остальное предоставит региональный бюджет и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"По оценкам Челябинской области, на расселение потребуется около 900 млн рублей", - сказал он на заседании правительства.

По его словам, "большую часть предлагается выделить из Резервного фонда - это до 500 млн рублей, имея в виду, что остальные расходы по собственной инициативе возьмет на себя Магнитогорский металлургический комбинат и бюджет Челябинской области".

Глава правительства подчеркнул, что "деньги нужно перечислить в короткие сроки".

Премьер напомнил, что на расселение седьмого и восьмого подъездов было уже выделено 147 млн рублей.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд, под завалами оказались десятки человек. Погибли 39 человек; почти всех опознали родственники.

Кроме того, были госпитализированы шесть человек, в том числе 11-месячный младенец, который провел под завалами более 35 часов.

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