Катком по искусству: в Екатеринбурге начали закатывать в асфальт работу известного художника
  
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19.07.19 17:38

Искусство в асфальте

Фото с официальной страницы художника в Instagram
Interfax-Russia.ru – Коммунальщики в Екатеринбурге чуть не закатали в асфальт уличную работу питерского художника Покрас Лампаса. Теперь мэрия поможет восстановить арт-объект.

Скандал, связанный с ремонтом пешеходного перехода на Площади первой пятилетки на Уралмаше, разразился в Екатеринбурге. Дорожные службы начали укладывать асфальт прямо поверх работы известного петербургского художника-каллиграфиста Покрас Лампаса (Арсения Пыженкова), выполненной в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия". После сообщений в СМИ и соцсетях дорожные работы были прекращены, но часть рисунка была уже повреждена. Сам художник, кажется, не в обиде, и готов приехать в Екатеринбург, чтобы восстановить свою работу.

Международный фестиваль "Стенограффия", во время которого уличные художники разукрашивают здания, проводится в Екатеринбурге с 2010 года в первые выходные июля. В этом году художники из шести стран создали более 20 новых произведений. Одной из самых заметных стала работа Лампаса, которая представляет собой вписанный в красный овал схематический крест с текстом одного из манифестов Казимира Малевича: "Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, - бросаем вам дорогу".

"Я стал изучать эту площадь и Уралмаш, объекты, которые там были, и увидел, что это вяжется с русским супрематизмом и авангардом. Я решил, что это должен быть схематический крест. Текстом будет один из отрывков манифеста Малевича", - говорил художник на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в начале июля.

Объект расположился на площади почти 6,7 тыс. кв. метров, художнику помогали 20 волонтеров. "Они трудились с утра до вечера, в течение четырех дней", - сообщает пресс-служба "Стенограффии".

Как рассказывал художник во время создания арт-объекта, основной целью его работы является попытка заставить людей думать, показать, что современное искусство бывает разным.

Дорожные службы, видимо, этого не оценили. Как сообщила агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь фестиваля "Стенография" Екатерина Кизюн, с утра со всех сторон начали поступать сообщения, что поверх рисунка начали укладывать асфальт.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга агентству заявили, что работы быстро остановили. "Сам асфальт уложить не успели, нанесли битум", - сказал сотрудник пресс-службы, добавив, что часть работы художника пострадала.

По данным руководителя фестиваля "Стенограффия" Константина Рахманова, закрашено оказалось примерно 15-20 кв. метров из более 6 тыс.

На ситуацию оперативно отреагировали местные власти. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в своем Instagram, что "произошедшее - возмутительно" и это "плохая история".

"Будем думать, как восстановить произведение", – подчеркнул он.

Городская администрация также заверила, что работа будет восстановлена, а виновные наказаны. "Виновные будут наказаны. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко проведет оперативное совещание по данному инциденту сегодня днем. (...) Произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо", - говорится в пресс-релизе.

Сам же Покрас Лампас признался, что произошедшее стало для него неожиданным. "Проснулся и о... (удивился – ИФ)", - написал он в своем в Instagram.

Через несколько часов каллиграфист дал более развернутую оценку произошедшему. "Этим утром мою работу на площади в Екатеринбурге несогласованно пытались закатать в гудрон и асфальт коммунальные службы, но все будет восстановлено, а виновные будут найдены. Я рад, что современное искусство все сложнее закатать бульдозером, закатать в асфальт, стереть, уничтожить", - отметил он, заверив, что работа будет восстановлена, а поможет ему в этом мэрия.

"Огромная благодарность всем, кто поддержал проект, и поддержал его и в этом неприятном инциденте. (...) Вместе со мной восстанавливать площадь будут команда фестиваля и администрация города Екатеринбурга. И каллиграфия, и общая композиция будут приведены в прежний вид", - подчеркнул Покрас Лампас.

Руководитель фестиваля "Стенограффия" Константин Рахманов рассказал Interfax-Russia.ru, что уличные работы нередко портят или уничтожают. "На уличную работу могут влиять разные факторы: вандалы, кому-то что-то не понравилось. Например, мы подобрали здание, художник нарисовал на нем, а через пару лет дом подпадает под ремонт. С одной стороны, работу жалко, с другой, людям, которые живут там, дует из щелей фасада. Конечно, нужно ремонтировать", - отметил Константин Рахманов.

По его словам, и в России, и в мире мало опыта восстановления и сохранения уличных арт-объектов, но в Екатеринбурге процесс пошел.

"В прошлом году у нас с администрацией Екатеринбурга состоялся разговор о создании каталога, в котором мы зафиксируем уличные работы. Должен быть выработан регламент, если, например, управляющая компания с жильцами решит делать ремонт, чтобы администрация была в курсе и решала, оставить ли работу", - рассказал руководитель фестиваля.

Он уточнил, что срок жизни уличных арт-объектов разный. "У нас есть работы, которым десять лет. Например, объект "банка сгущенки" был сделана в первый год фестиваля. Он от солнца выцвел, дети сделали какие-то надписи", - добавил Константин Рахманов.

Участники "Стенограффии" намерены впервые восстановить арт-объекты, созданные в прошлые годы.

"Такого (восстановления уличных арт-объектов - ИФ) раньше в России не было. В дальнейшем мы составим группу общественников, которая определит ценность работ. При поддержке администрации мы попробуем согласовать восстановление с местными жителями, поддерживать жизнь арт-объектов", - говорил на пресс-конференции сооснователь фестиваля Андрей Колоколов.

По данным на начало июля, на реставрацию было заявлено четыре объекта, которые выбрали организаторы фестиваля вместе с жителями Екатеринбурга. Теперь их стало на один больше.

Обозреватель Александра Качалова

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