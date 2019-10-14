Собор на промышленной территории

14.10.19 14:53

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru – Жители Екатеринбурга проголосовали за возведение храма на месте бывшего завода. Власти начали обсуждение проекта с Екатеринбургской епархией РПЦ.

Опрос по выбору площадки для храма святой Екатерины состоялся 13 октября в Екатеринбурге после массовых митингов против его постройки в сквере на Октябрьской площади у Драмтеатра.

По итогам голосования было решено возвести храм на месте бывшего Приборостроительного завода, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в городской избирательной комиссии.

"Площадка бывшего Приборостроительного завода, которую поддерживала епархия, по итогам опроса набрала 57,66% голосов. Второй участок – берег пруда за Макаровским мостом – набрал 39,49%", – сказал сотрудник избиркома.

Между тем, избирком признал недействительными 2,85% опросных листов.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сам факт проведения опроса в Екатеринбурге "очень важным".

"Это и есть тот выбор горожан, которого они хотели и который сделан. Само по себе это очень важно", – сказал он.

Он также напомнил, что именно президент России посоветовал провести референдум по этому вопросу. Однако, подчеркнул Песков, только 2,6% от общего количества жителей, которые могли бы прийти и сообщить о своем выборе, приняли участие в опросе.

В то же время он не стал отвечать на вопрос, станут ли использовать этот опыт при решении спорных вопросов в других регионах.

Горожане выбирали одну из двух площадок: участок земли на улице Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода) и берег пруда за Макаровским мостом.

Всего в опросе приняли участие 97 тыс. 472 жителя Екатеринбурга, сообщил журналистам председатель городского избиркома Вадим Антошин.

"Немного не дотянули до 100 тысяч. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, мы не зафиксировали", – сказал он.

По данным горизбиркома, на момент закрытия опросных пунктов явка составила 8,98%. Кворум для признания опроса состоявшимся был достигнут в первые часы голосования. Опрос проходил на 51 участке до 20:00 местного времени (18:00 по московскому времени).

Жителей Екатеринбурга на выходе из участков также опрашивали волонтеры, сообщил журналистам представитель Центра общественных инициатив Андрей Пономарев.

"На выходе с участков в течение всего периода голосования было опрошено свыше 59 тысяч человек. Из них более 43% сказали, что выбрали площадку на Горького, 17, также свыше 27% поддержали место за Макаровским мостом. Треть опрошенных отказались говорить волонтерам о своем выборе", – сказал он.

Между тем, выбор территории для храма поддержала и Екатеринбургская епархия РПЦ. Так, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в ходе опроса о месте строительства храма Святой Екатерины проголосовал именно за площадку на улице Горького, сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии.

"Естественно, что я проголосовал за улицу Горького, 17, потому что это место максимально приближено к историческому. И кафедральный храм должен быть именно в центре. (...) Он должен быть максимально приближен к тому месту, откуда начинался город", – приводят слова митрополита в пресс-службе.

Представитель Екатеринбургской епархии РПЦ игумен Вениамин Райников отмечал, что на опросных участках было много людей.

"Достаточно активное голосование, (...) в данном случае какие-то очереди. Меня даже удивил тот ажиотаж, который там творился. (...) Это очень приятно, что этот вопрос не оставляет равнодушными горожан", – сказал Вениамин Райников.

В свою очередь полпред президента в УрФО Николай Цуканов поддержал проведение опроса, так как он помогает учесть мнение горожан.

"Участие жителей при решении вопросов формирования комфортной городской среды должно быть обязательным, должно стать нормой. В общественных слушаниях по тем или иным вопросам никогда не сможет принять участие столько же людей, сколько при проведении опроса. И это правильно, мнение жителей должно учитываться", – сказал Николай Цуканов.

Он также подчеркнул, что новый храм станет одной из достопримечательностей Екатеринбурга.

"Город получит еще одно здание, которое его украсит, станет архитектурной достопримечательностью Екатеринбурга", – сказал Цуканов.

По его словам, опыт проведения этого опроса может быть использован и в других регионах как механизм прямого участия жителей в формировании городской среды в соответствии с национальным проектом "Жилье и городская среда".

В свою очередь глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил журналистам, что власти планируют обсудить с горожанами строительство мусорных полигонов по аналогии с опросом по храму.

"Есть у нас еще один вопрос, который мы сейчас смотрим: посмотреть таким же образом, через опрос, это связано со строительством мусорных полигонов. То, что вызывает на сегодня достаточно большой интерес со стороны горожан. Есть другие объекты, поэтому будем этот механизм откатывать", – сказал Александр Высокинский.

Между тем, генеральный директор саморегулируемой организации союз "Строители Урала" Константин Терентьев сказал Interfax-Russia.ru, что прошедший опрос нельзя оценить "ни позитивно, ни негативно". Поскольку, людей разозлит, если их мнение не будет услышано. С другой стороны, проведение опросов по любому поводу отнимет у застройщиков много времени.

"То есть ему необходимо отвлекаться на опрос, мнение, тратить время, ждать ответы – это же все время", – пояснил эксперт.

В ближайшее время власти Свердловской области и Екатеринбургская епархия РПЦ проведут консультации для разработки дорожной карты проекта строительства храма на территории бывшего Приборостроительного завода.

Обозреватель Сабина Адлейба

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