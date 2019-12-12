Экс-мэр в СИЗО

12.12.19 22:19

Фото сайта администрации Челябинска

Interfax-Russia.ru – Через год с небольшим после отставки безработного бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева арестовали по обвинению в получении взятки.

Бывшие мэр Челябинска Евгений Тефтелев и начальник городского управления капитального строительства Евгений Пашков стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве. Речь может идти о получении крупной суммы денег от представителя компании-застройщика самой большой в области школы. Тефтелев частично признал вину. Тем не менее, Центральный районный суд Челябинска арестовал его и Пашкова.

О возбуждении уголовного дела в отношении двух экс-сотрудников администрации Челябинска стало известно 11 декабря. Пресс-служба регионального СУ СКР сообщила, что подозреваемые, имена которых не называлось, во время работы в мэрии "получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов". Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России.

Информированный источник заявлял агентству "Интерфакс-Урал", что одним из подозреваемых является досрочно ушедший в отставку в ноябре 2018 года бывший мэр города Евгений Тефтелев.

Эта информация официально подтвердилась на следующий день, 12 декабря, когда следствие вышло с ходатайством в суд об избрании в отношении экс-мэра и Пашкова меры пресечения в виде заключения под стражу. Обоим было предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Корреспондент агентства "Интерфакс-Урал" передал из зала суда, что Тефтелев вел себя сдержанно, но на вопросы журналистов не отвечал, поскольку, по словам одного из судебных приставов, ему запретили общаться с прессой. Защита бывшего главы горадминистрации заявила, что он частично признал вину, а также попросила закрыть заседание от СМИ. Следователь также поддержал данное ходатайство, сославшись на то, что могут быть озвучены сведения, связанные с людьми, которые находились или находятся госслужбе. Суд в итоге отклонил ходатайства защиты экс-мэра и следствия: журналисты остались в зале заседаний.

Тефтелев же попросил суд учесть его возраст (64 года), проблемы со здоровьем (сахарный диабет), и, несмотря на то, что "разделяет серьезность предъявленного обвинения", отправить под домашний арест. Об этом же ходатайствовала адвокат, отметив, что ее подзащитный также страдает гипертонией, нуждается в постоянном медицинском наблюдении и помощи.

Однако суд принял решение арестовать Тефтелева на два месяца, до 11 февраля 2020 года. Такую же меру пресечения избрали бывшему начальнику управления капитального строительства города Евгению Пашкову.

После заседания адвокат экс-мэра Анастасия Татарченко сказала журналистам, что решение суда будет обжаловано. "Нас не устраивает решение, безусловно, мы будем его обжаловать. У нас была такая предварительная договоренность", - подчеркнула она, добавив, что главным аргументом защиты является состояние здоровья обвиняемого и отсутствие теперь статуса муниципального служащего. В суде уточнялось, что в настоящее время экс-чиновник является безработным.

Кроме того, адвокат заявила, что ознакомилась с обвинением, но не стала уточнять его подробности, сославшись на тайну следствия. Подробности того, в чем обвиняют Тефтелева, не озвучивались и во время судебного заседания, однако упоминалось, что "состоялась очная ставка с Селещуком". По данным местных СМИ, речь идет о депутате городской думы Сергее Селещуке, который мог быть связан с компанией, строившей школу в новом микрорайоне "Парковый".

Согласно данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", партнер Селещука по ООО "Специализированный застройщик "Флагман" Борис Мокин владел 25% "СК "Уралжилстрой", также четвертью этого ООО владела некая Яна Селещук. Кроме того, у "Флагмана" и "СК "Уралжилстрой" один директор и юридический адрес. В 2016 году компания выиграла два тендера у администрации Челябинска на общую сумму 736 млн рублей на строительство школы в Курчатовском районе Челябинска. Заказчиком являлось управление капитального строительства городской администрации, возглавляемое Пашковым.

Пресс-служба губернатора Челябинской области ранее сообщала, что в строительство было инвестировано около 750 млн рублей, из них 170 млн - федеральные деньги, остальное – средства консолидированного бюджета области. Проект финансировали по госпрограмме "Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях", его реализация находилась на контроле президента РФ Владимира Путина. Школу открыли 1 сентября 2017 года.

Летом этого года Евгения Пашклова уволил новый глава администрации города. Также была инициирована проверка работы прежней команды. В контрольно-счетной палате Челябинской области Interfax-Russia.ru заявили, что проверка еще не закончена, после 20 декабря запланирована коллегия по ее итогам.

Политолог Андрей Лавров полагает, что материалы проверки могли стать основанием для уголовного дела в отношении бывших чиновников. "Раньше было прямое противостояние между Юревичем (Михаил Юревич, бывший губернатор Челябинской области – ИФ) и силовиками, в период губернаторства Бориса Дубровского прямого противостояния не было, но и слаженной работы тоже. В данном случае, насколько я наблюдаю, полная слаженность: Контрольно-счетная палата проверяет, далее при подозрении следует отставка и возбуждение уголовных дел. В данном случае, есть взаимопонимание и работа на единую цель", - сообщил Лавров Interfax-Russia.ru.

Поскольку Тефтелев частично признал вину, то, вероятно, готов сотрудничать со следствием в надежде на более мягкое наказание. "Конечно, он рассчитывает на домашний арест и условный срок. Что он ради этого готов сделать? Я думаю, что почти все", - добавил политолог.

Вместе с тем, как заявил источник агентства "Интерфакс-Урал", не исключено, что в деле могут появиться и другие эпизоды.

Обозреватель Александра Качалова

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"