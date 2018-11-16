Отставка после коллапса

16.11.18 17:05

Фото сайта администрации Челябинска

Interfax-Russia.ru – Мэр Челябинска Евгений Тефтелев через несколько недель после мусорного скандала ушел в отставку.

Глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев, города, месяц назад пережившего мусорный коллапс, подал в отставку. О смене руководителя объявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский и предложил вице-мэру Владимиру Елистратову временно возглавить городскую администрацию. Но пока не известно, кто станет новым постоянным мэром города.

Об отставке мэра Челябинска Евгения Тефтелева, который руководил горадминистрацией с конца августа 2015 года, а до этого был мэром Магнитогорска, стало известно 15 ноября.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь челябинского губернатора Дмитрий Федечкин, о данном решении объявил губернатор региона Борис Дубровский.

"Заявление прозвучало на встрече с руководством города, главами городских районов и депутатами Челябинской городской думы", - сказал Дмитрий Федечкин.

Он отметил, что, по мнению губернатора, смена главы сможет придать новый импульс развитию города и улучшению качества жизни челябинцев.

"За прошедшие четыре года в городе удалось достичь определенных результатов, хотя были и ошибки, и сложности, мы все хорошо о них знаем. Сейчас перед Челябинском встают новые задачи, нужен новый импульс для развития. Городская администрация должна работать эффективнее, более открыто, быть в постоянном диалоге с жителями", - процитировал пресс-секретарь слова Бориса Дубровского.

Так, недавно в городе была объявлена чрезвычайная ситуация из-за скопления мусора на улицах и во дворах. Это произошло после закрытия городской свалки, когда перевозчики неожиданно отказались вывозить отходы, заявив, что такая деятельность стала убыточна. Городские власти же посчитали поведение бизнесменов саботажем.

Стабилизировать обстановку и снять режим ЧС удалось только через две недели после коллапса, 8 октября. Тем не менее, эта история "прославила" Челябинск, и так известный своими экологическими проблемами, на всю страну, и повысила градус недовольства местных жителей.

По мнению экспертов, Тефтелев был далеко не самым плохим мэром, не создал новых проблем для города, а его отставка продиктована политическими соображениями. "При Евгении Тефтелеве у Челябинска не появилось ни одной новой проблемы, все они достались ему в наследство. Задача главы заключалась в том, чтобы переломить ситуацию, сделать так, чтобы жители города увидели качественные изменения к лучшему. Но этого не удалось", - заявил Interfax-Russia.ru челябинский политолог Александр Мельников.

Он полагает, что "губернатор во многом отреагировал на настроения челябинцев". "С прицелом на губернаторскую кампанию это можно назвать и "ритуальной жертвой"", - отметил эксперт.

Политолог Алексей Ширинкин также уверен, что отставка Евгения Тефтелева является политической.

"Можно сказать, что это решение связано с будущими губернаторскими выборами. Больших претензий предъявить Евгению Тефтелеву нельзя. Он был стандартным мэром, градоначальником советского типа, хозяйственником. В этом смысле он мало отличается от тысяч других градоначальников. Главная проблема – мусорный кризис, но, опять же, это не совсем его вина. По большому счету Тефтелев – это жертва целого комплекса обстоятельств, протестных трендов, в том числе федерального, связанного с пенсионной реформой. Но, на мой взгляд, такой шаг адресован больше наверх, в Москву, показать, что губернатор готов решительно действовать. Так что это сакральная жертва, но достаточно бессмысленная", - сообщил Interfax-Russia.ru Алексей Ширинкин.

Вместе с тем, он полагает, что никакого напряжения отставка Тефтелева не сняла, учитывая, что его сменщиком, хоть и возможно временным, будет человек из той же команды.

20 ноября состоится внеочередное заседание челябинской городской думы, на котором будет принято решение о назначении временно исполняющего обязанности главы города. Вероятнее всего, им станет заместитель Евгения Тефтелева по правовым и имущественным вопросам Владимир Елистратов. Именно его кандидатуру, как заявил агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин, губернатор предложит на рассмотрение думы.

"Его кандидатура (Елистратова – ИФ) прошла согласование, сегодня этот вопрос обсуждался на встрече с руководством города, главами городских районов и депутатами Челябинской городской думы, которую проводил губернатор Челябинской области Борис Дубровский", - сказал он 15 ноября.

Согласно уставу города, нового главу без приставки "врио" также утверждают депутаты гордумы, но из кандидатур, предложенных конкурсной комиссией. Произойти это должно не позднее, чем через полгода после отставки прежнего мэра.

Будет ли Владимир Елистратов новым челябинским главой, или им станет кто-то другой, вопрос открытый.

"Мы говорим о мэре города-миллионника, а согласование таких фигур происходит, в том числе, и на уровне администрации президента. Елистратов может рассматриваться как один из претендентов на то, чтобы стать постоянно действующим мэром, но важно, как он себя проявит", - подчеркнул Александр Мельников.

Политолог Алексей Ширинкин также говорит, что пока сложно прогнозировать, кто возглавит администрацию Челябинска, ведь все может пойти не по плану.

"Будет ли Владимир Елистратов новым мэром, неизвестно, состоится конкурсный процесс. Стоит вспомнить опыт Миасса, когда ставленник областной власти Анатолий Лобко фактически провалился, местные элиты "продавили" своего человека", - сказал Алексей Ширинкин.

Депутаты в конце сентября со второй попытки выбрали нового мэра Миасса, которым стал местный депутат Григорий Тонких. Первый конкурс на должность должен был пройти в начале июля, но не состоялся. На него подавали документы десять претендентов, в финал вышли два: экс-руководитель Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолия Лобко и директор комитета по делам молодежи администрации Миасса Данил Михеев. Но оба не смогли заручиться необходимой поддержкой депутатов, при этом половина бюллетеней для тайного голосования оказалась испорчена.

"Область с этим смирилась. И здесь ситуация может быть разная, тем более, что пост мэра Челябинска очень лакомый", – добавил эксперт.

Обозреватель Александра Качалова

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