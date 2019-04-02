Все ледовые переправы закрыты в ХМАО

02.04.19 14:24

© РИА Новости. Владимир Смирнов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Работа всех межмуниципальных ледовых переправ прекращена во вторник в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Планируется, что 3 апреля будут закрыты оставшиеся три технологические ледовые переправы в Белоярском районе.

На всех закрытых переправах организуются валы и насыпи, преграждающие выезд техники на лед.

В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что закрытие всех зимников в ХМАО также ожидается в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что из-за теплой весны зимники и ледовые переправы в ХМАО в текущем году закроют раньше обычного.

Зимние автомобильные дороги и ледовые переправы связывают крупные города с отдаленными населенными пунктами ХМАО, до которых в теплое время года можно добраться только водным или воздушным транспортом.