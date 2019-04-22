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22.04.19 15:33
Тюменца, прописавшего в квартире почти 70 мигрантов, оштрафовали на 110 тыс. рублей
По данным надзорного ведомства, 27-летний житель Тюмени признан виновным по ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ) и оштрафован на 110 тыс. рублей.
В суде установлено, что в течение полугода мужчина направил в городское УМВД уведомления о прибытии в дом, в которой он проживал с родителями, 66 мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.
При этом тюменец не планировал предоставлять иностранцам дом для проживания, отмечает пресс-служба.
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