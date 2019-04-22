Тюменца, прописавшего в квартире почти 70 мигрантов, оштрафовали на 110 тыс. рублей

22.04.19 15:33

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Суд в Тюмени вынес приговор местному жителю, который поставил на регистрационный учет в своей квартире несколько десятков мигрантов, сообщает в понедельник пресс-служба облпрокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 27-летний житель Тюмени признан виновным по ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ) и оштрафован на 110 тыс. рублей.

В суде установлено, что в течение полугода мужчина направил в городское УМВД уведомления о прибытии в дом, в которой он проживал с родителями, 66 мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.

При этом тюменец не планировал предоставлять иностранцам дом для проживания, отмечает пресс-служба.