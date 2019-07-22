Ураганный ветер в Тюмени повредил кровли домов и повалил десятки деревьев

22.07.19 13:06

© РИА Новости. Евгений Одиноков

22 июля. Interfax-Russia.ru - Коммунальные службы в Тюмени устраняют последствия урагана, который в ночь на понедельник обрушился на областную столицу, сообщает пресс-служба городской администрации.

Шквалистый ветер повалил в городе десятки деревья, рекламные баннеры, дорожные знаки и светофоры, повредил кровли домов.

К ликвидации последствий урагана привлечены более сотни рабочих подрядных организаций, а также дорожная техника, которая занимается откачкой воды с городских улиц.

По данным пресс-службы, за несколько часов в Тюмени выпало более половины месячной нормы осадков.

В понедельник в городе также ожидаются ливни, грозы, град и ветер с порывами до 23 м/с.