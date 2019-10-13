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13.10.19 16:58
В опросе о месте строительства храма в Екатеринбурге лидирует площадка, поддержанная епархией
"Естественно, что я проголосовал за улицу Горького, 17, потому что это место максимально приближено к историческому. И кафедральный храм должен быть именно в центре. (...) Он должен быть максимально приближен к тому месту, откуда начинался город", - цитирует пресс-служба слова митрополита.
Он также отметил, что итог голосования будет подведен в день закладки первого камня исторического храма святой Екатерины, который был уничтожен в советское время.
"Закладка первого храма святой Екатерины состоялась 1 октября 1723 года по старому стилю. То есть завтра, 14 октября (по новому стилю) будет годовщина закладки Екатерининского храма", - уточнил митрополит.
На опросных участках наблюдается ажиотаж, отметил со своей стороны представитель епархии игумен Вениамин Райникова на брифинге в воскресенье.
"Достаточно активное голосование, (...) в данном случае какие-то очереди. Меня даже удивил тот ажиотаж, который там творился. (...) Это очень приятно, что этот вопрос он не оставляет равнодушными горожан", - сказал Райников журналистам.
По данным экзитпола, на 14:00 по местному времени (12:00 мск) в опросе лидирует площадка, которую поддерживает епархия, уточнили агентству в Центре общественных инициатив.
"На выходе с участков к 14:00 было опрошено более 36 тыс. человек. Из них более 44% сказали, что выбрали площадку на Горького, 17, также 23% поддержали место за Макаровским мостом. При этом треть опрошенных не захотели отвечать на вопрос, какой выбор они сделали", - сказал представитель центра.
Ранее сообщалось, что итоги опроса жителей подведут 14 октября. Горожане выбирают одну из двух площадок: участок земли на улице Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода) и берег пруда за Макаровским мостом.
Кворум в 1% для признания опроса состоявшимся был достигнут в первые часы голосования. На 14:00 явка составила 4,71%, проголосовало более 51 тыс. человек.
Опрос проходит на 51 участке до 20 часов вечера.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере на Октябрьской площади у Драмтеатра. Позже власти города заявили о готовности провести опрос горожан, а епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.
24 сентября депутаты гордумы Екатеринбурга проголосовали за назначение опроса о месте строительства храма на 13 октября.
Исторический храм святой Екатерины был взорван в марте 1930 года. В начале 90-х годов на этом месте был установлен памятный крест, а 1998 году к 275-летию Екатеринбурга здесь была построена часовня с пятью куполами.
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