Путин внес на рассмотрение Заксобрания ЯНАО три кандидатуры на пост губернатора, включая врио главы округа Артюхова

17.08.18 17:53

© РИА Новости. Алексей Никольский

17 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предложил трех кандидатов на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, в их числе врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, на рассмотрение Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа внесены кандидатуры временно исполняющего обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, заместителя председателя комитета Заксобрания ЯНАО по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Голубенко и директора государственного казенного учреждения "Дирекция транспорта ЯНАО" Виталия Лагутина.

Д.Артюхов был назначен врио губернатора ЯНАО 29 мая этого года в связи в досрочным прекращением полномочий Дмитрия Кобылкина, возглавившего Минприроды.

Д.Артюхов родился 17 февраля 1988 года. Окончил Тюменский государственный университет по специальности магистр экономики и аспирантуру Тюменского государственного университета по специальности экономика и управление народным хозяйством. Получил степень МВА в Сингапурском университете управления.

Д.Артюхов начинал работать в инвестиционных и банковских организациях, в том числе был экономистом в АО "Западно-Сибирский коммерческий банк". С 2010 года работал в аппарате губернатора ЯНАО, с 2014 года - помощник губернатора. В январе 2016 года был назначен заместителем губернатора по экономике.