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24.08.18 16:29
Более пятисот горных марафонцев выйдут на старт "Забег за облака" по Таганаю
Самым массовым, как обычно, станет забег на 12 километров с суммарным набором высоты 350 метров. На участие в нем зарегистрировалось почти двести человек.
Еще 153 спортсмена будут пробовать свои силы на дистанции 30 километров, которая поднимается на вершину горы Круглица с набором высоты в 1050 метров.
На старт самой длинной дистанции - 42 км, проходящей по двум кругам - 12 и 30 километров, выйдет 91 стайер. Самым быстрым из них на покорение дистанции требуется порядка трех с половиной часов.
Кроме того, около полусотни детей пробегут на скорость 500 метров по пересеченной местности.
Марафон побегут спортсмены из регионов Урала, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.
"Забег за облака" - один самых первых горных марафонов на Урала и в России. Его история началась в 1991 году, а с 2000 года появилась дистанция на 42 километра.
Зимой на территории "Таганая" проходит забег "Лыжня за облака".
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