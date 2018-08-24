Более пятисот горных марафонцев выйдут на старт "Забег за облака" по Таганаю

24.08.18 16:29

© РИА Новости. Александр Кондратюк

24 августа. Interfax-Russia.ru - Традиционный горный марафон "Забег за облака" по национальному парку "Таганай" в Златоусте Челябинской области соберет в субботу более пятисот любителей экстремального бега, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в оргкомитете марафона.

Самым массовым, как обычно, станет забег на 12 километров с суммарным набором высоты 350 метров. На участие в нем зарегистрировалось почти двести человек.

Еще 153 спортсмена будут пробовать свои силы на дистанции 30 километров, которая поднимается на вершину горы Круглица с набором высоты в 1050 метров.

На старт самой длинной дистанции - 42 км, проходящей по двум кругам - 12 и 30 километров, выйдет 91 стайер. Самым быстрым из них на покорение дистанции требуется порядка трех с половиной часов.

Кроме того, около полусотни детей пробегут на скорость 500 метров по пересеченной местности.

Марафон побегут спортсмены из регионов Урала, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.

"Забег за облака" - один самых первых горных марафонов на Урала и в России. Его история началась в 1991 году, а с 2000 года появилась дистанция на 42 километра.

Зимой на территории "Таганая" проходит забег "Лыжня за облака".