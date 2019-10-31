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31.10.19 15:46
ЯНАО с 2020 года в 1,7 раза увеличит ежемесячные выплаты тундровикам
"Об этом нам на каждой встрече говорили тундровики, и настало время, когда это решение надо принимать и реализовывать. Поэтому с 1 января выплата увеличивается", - сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, слова которого приводятся в сообщении.
Ежемесячное пособие кочевникам было установлено в автономном округе в 2004 году. На протяжении 12 лет сумма выплат составляла 2 тыс. рублей. С января 2016 года она выросла до 3 тыс. рублей.
Выплата носит заявительный характер. На сегодняшний день ее получают более 9 тыс. ямальцев, ведущих кочевой образ жизни.
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