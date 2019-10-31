ЯНАО с 2020 года в 1,7 раза увеличит ежемесячные выплаты тундровикам

31.10.19 15:46

© РИА Новости. Евгений Биятов

31 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Ямало-Ненецкого автономного округа со следующего года увеличит с 3 до 5 тыс. рублей размер ежемесячного пособия представителям коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни, сообщает пресс-служба главы региона.

"Об этом нам на каждой встрече говорили тундровики, и настало время, когда это решение надо принимать и реализовывать. Поэтому с 1 января выплата увеличивается", - сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, слова которого приводятся в сообщении.

Ежемесячное пособие кочевникам было установлено в автономном округе в 2004 году. На протяжении 12 лет сумма выплат составляла 2 тыс. рублей. С января 2016 года она выросла до 3 тыс. рублей.

Выплата носит заявительный характер. На сегодняшний день ее получают более 9 тыс. ямальцев, ведущих кочевой образ жизни.